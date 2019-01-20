فان ديك يكشف عن أوجه كلوب المتناقضة

كشف الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، عن ما قاله له مدربه يورغن كلوب، بعد التعاقد معه قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون إسترليني في الموسم الماضي.

وقال فان ديك، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “أتذكر حديثي مع كلوب عن الثمن الذي دفعه ليفربول للتعاقد معي، وقال لي إن كل الأشياء الجيدة ثمنها باهظ”.

وأضاف: “أعتقد أنه كان من الرائع الخروج واللعب معه، وإظهار لماذا يورغن كلوب كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى المجيء إلى ليفربول”.

وتابع: “أتذكر مقابلتي معه لأول مرة حيث كان لدينا حديث جيد وأعطاني الثقة، هناك شيء خاص لدى كلوب، الأمر لا يتعلق فقط بالطاقة التي يمتلكها”.

وأكمل: “إنه يمنحك شعورًا رائعًا، ويكون سعيدًا برؤيتك في الصباح وله تأثير كبير على اللاعبين الذين يأتون إليه، مجرد النظر إلى عناقه معنا بعد نهاية المباريات يظهر لك حجم العلاقة والمودة، ربما هو أمر صغير لكنه يجعلك تشعر بالراحة”.

وأشار فان ديك إلى أنه رغم هذا الحب بين كلوب ولاعبيه إلا أن المدرب يكون حازمًا في الكثير من الأحيان، قائلًا: “رغم كل ذلك يمكن أن يكون حازمًا جدًا في اليوم التالي إذا ارتكبت أخطاء، إنه يفعل ذلك أمام الفريق بأكمله، لكننا نتقبل رد فعله، لأننا نعرف أن الأمر ليس شخصيًا”.