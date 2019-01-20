ليدز الإنجليزي يتقدم بعرض مفاجئ لضم عبيد :

يبدو أن لاعب الخضر مهدي عبيد مقبل على تجربة جديدة قبل نهاية فترة التحويلات الشتوية الحالية، حيث ذكرت تقارير فرنسية يوم أمس أن نادي ليدز من الدرجة الثانية الإنجليزية الشامبيان شيب مهتم بضم عبيد وسيقوم بتقدم عرض رسمي لناديه ديجون في الساعات المقبلة هذا إذا لم يكن قد قدمه فعلا، ويلعب ليدز على الصعود للبرمير ليغ ويرغب في ضم لاعب مميز في الوسط الدفاعي، ويبدو أن اختيار مدرب الفريق بيلسا قد وقع على الجزائري.

عبيد لن يعارض في خوض تجربة ثانية في إنجلترا

كما هو معلوم فإن عبيد سبق له وأن لعب في الدوري الإنجليزي، حيث شارك مع نادي نيوكاسل بين عامي 2013 و 2015 ورغم أن تجربته لم تكن موفقة كثيرا، حيث لم يشارك إلا قليلا وقضى أغلب وقته في الفريق الثاني، إلا أنه لن يعارض في خوض تجربة ثانية لأن التجربة الحالية أكثر إغراء وعبيد الآن أكثر نضجا، الدولي الجزائري سيحب من دون شك اللعب على الصعود كما أنه سيحب اللعب تحت قيادة بيلسا الذي يعتبر من أكبر المدربين في العالم.

إدارة ناديه حائرة بين بيعه والإبقاء عليه

أما بخصوص إدارة ناديه ديجون فقالت مجلة “فرانس فوتبول” التي نشرت الخبر أن الأمر بالنسبة لها لن يكون سهلا لأن الدولي الجزائري لاعب مهم في الفريق كما أن المدرب أنطوان كومبواري لن يقبل بتسريح أي لاعب أساسي نظرا لوضع الفريق السيئ، هذا من جهة أما من الجهة المقابلة فإن عقد عبيد ينتهي بنهاية الموسم الحالي وبقائه لنهاية الموسم سيعني رحيله مجانا وهو أم سيصيب الإدارة في مقتل لأن ديجون أساسا نادي متواضع في فرنسا، ورحيل لاعب مجانا وعدم الاستفادة منه لن يكون أبدا في صالحهم لذلك قد تفضل الإدارة التفريط في عبيد وكسب بعض الأموال على رحيله مجانا نهاية الموسم حتى وإن كان لاعبا مؤثرا في الفريق.

ع- ب

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