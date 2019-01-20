هنري يعتذر عن تصرفه المشين :

اعتذر تييري هنري، المدير الفني لموناكو، على سلوكه المشين خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورغ، مساء السبت، في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وقال هنري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: “آسف على ما بدري مني، إنه رد فعل تلقائي، أنا نادم عليه”.

وكان مخرج اللقاء التقط المدرب الفرنسي الشاب وهو يوجه ألفاظًا نابية لمدافع ستراسبورغ كيني لالا، بسبب قيام الأخير بتعطيل اللعب.

وأشار المدير الفني لموناكو إلى أن فريقه يمر بموقف صعب للغاية، وأنه ناقش مع لاعبيه أسباب الخسارة الثقيلة أمام ستراسبورغ بنتيجة 1-5، مشددًا على ضرورة الاستفادة من السلبيات والتركيز في مباراة ميتز ببطولة كأس فرنسا.

وواصل هنري: “الرد لابد أن يكون بالأداء والمجهود والعطاء في الملعب، وليس باسم الفريق، لأننا موناكو، لابد من اللعب بجدية أمام ميتز، فهو ليس فريقًا سهلًا، خاصة أننا نعاني كثيرًا هذا الموسم في المواجهات التي نخوضها على ملعبنا”

وأتم مدرب موناكو: “لا أعلم إذا كانت المشكلة في ملعب لويس الثاني، لابد من استغلال اللعب وسط جماهيرنا، وألا يستمر هذا الوضع”.