أشلي كول يعود لإنجلترا :

أعلن نادي ديربي كاونتي، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، تعاقده مع أشلي كول، لاعب لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، ونجم آرسنال وتشيلسي السابق، اليوم الاثنين.

وانضم كول (38 عامًا) لصفوف الفريق الإنجليزي، بعقد حتى نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء تعاقده مع غالاكسي.

وسيعمل كول تحت قيادة زميله السابق في تشيلسي، فرانك لامبارد، المدير الفني لديربي كاونتي.

ويعتبر كول من الجيل الذهبي للبلوز، حيث خاض 330 لقاءً مع الفريق اللندني، خلال 8 سنوات، قبل الانتقال إلى روما في 2014، ومنه إلى الدوري الأمريكي، في 2016.