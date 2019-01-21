اشارة نيمار ترفع حالة التأهب القصوى في مانشستر يونايتد :

رفع النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالة التأهب القصوى لدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما تغزل اللاعب البرازيلي بالشياطين الحمر قبل مباراة الفريقين المرتقبة بثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وارتبط نيمار كثيراً بالانتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة حيث أشار النجم البرازيلي خلال تصريحات صحفية بأن النادي الإنجليزي فريق رائع وأشار أيضاً بأن أي لاعب كبير يحلم باللعب بالدوري الإنجليزي.

وتدور العديد من الشائعات حول إمكانية رحيل النجم البرازيلي عن صفوف نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة حيث ارتبط بالعودة لبطولة الليغا مجدداً عبر بوابة ريال مدريد أو برشلونة خاصةً وأنه لا يشعر بالسعادة داخل الدوري الفرنسي.

وسوف يواجه نادي باريس سان جيرمان نظيره مانشستر يونايتد في الدور ثمن النهائي في الشهر المقبل في حين أن نيمار يرى بأن المباراة ستكون قوية وستكون خاصة لمحبي كرة القدم.

وخلال تصريحات صحفية لنيمار عبر احدى القنوات الفرنسية قال: “مانشستر يونايتد فريق كبير ويملك أفضل اللاعبين في العالم وذلك يمكن أن يحدد مصير المباراة في أي وقت”.

وتابع: “تدور المزيد من التكهنات حول إسمي بسوق الانتقالات منذ أن أصبحت لاعباً محترفاً لكرة القدم حيث أنهم دائماً ما يقولون بأنني سوف أرحل للأندية الأخرى والوقع أنه لا يوجد أي شيء ملموس”.

وأضاف: “حينما سيكون هناك شيئاً أكيداً سوف يحدث سأفصح عنه أمام الجميع لن أضع نفسي في موقع الشبهات أنا أحب أن أكون واضحاً بشأن ذلك وعن أي شيء يخص مستقبلي”.

وكان نيمار قد ظهر عبر فيديو بقناته الخاصة على يوتيوب وأكد عبر هذا الفيديو بأن أي لاعب كبير يتمنى أن يلعب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوماً ما.

واستجاب نيمار لمحادثة جمعته بالفرنسي بنيامين ميندي لاعب نادي مانشستر سيتي عندما وجه سؤالاً مباشراً له بإمكانية انتقاله للدوري الإنجليزي مستقبلاً.

وكان رد نيمار على سؤال ميندي بأنه لا يعرف ما سوف يحدث بالمستقبل لكنه أكد بأنه يعتقد بأن أي لاعب عظيم يجب أن يخوض تجربة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ولو ليوم واحد.

وكان نيمار قد غادر صفوف نادي برشلونة الإسباني في صيف عام 2017 عندما انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو إلا أنه لا يشعر بعدم السعادة في باريس.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت خلال الفترة الماضية بأن نادي باريس سان جيرمان يفكر في التخلص من نيمار أو مبابي لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات باللعب المالي النظيف.