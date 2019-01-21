بن ناصر غاب بداعي العقوبة أمام كالياري :

تمكن نادي إيمبولي من العودة بنقطة من أرض مضيفه نادي كالياري في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة لعشرين من الكالتشيو الإيطالي عقب انتهاء اللقاء بواقع التعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، وكان الضيوف قادرين على العودة بكامل الزاد لولا تلقيهم هدف التعادل في الوقت بدل عن الضائع في لقاء عرف غياب الجزائر إسماعيل بن ناصر ومتوسط ميدان إيمبولي بداعي الإيقاف، حيث تحصل على بطاقة صفراء في لقاء الإنتر السابق جعله يعاقب آليا، على أن تكون عودته الأسبوع القادم أمام جنوة.

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