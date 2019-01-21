بواتينغ: اللعب لبرشلونة فرصة حياتي :

اقترب الغاني كيفن برينس بواتينغ، لاعب ساسولو، من الانتقال إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإنَّ اللاعب ودع زملائه في صفوف ساسولو، بعد مران اليوم الإثنين.

وقال بواتينغ، خلال رسالته لزملائه: “أعلم أنكم لا تريدون ذلك، لكنني حصلت على فرصة حياتي، وسألعب لبرشلونة، ويجب أن أقول لكم وداعًا الآن”.

وانضم بواتنغ لصفوف ساسولو الصيف الماضي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين، خلال 15 مباراة مع الفريق.

وسينضم صاحب الـ31 عاما إلى برشلونة، على سبيل الإعارة مقابل مليوني يورو، مع خيار شراء يصل إلى 8 ملايين يورو.

وسافر بواتينغ بالفعل إلى برشلونة، حيث سيخضع إلى الفحوص الطبية، وسيوقع على العقود مع البلوغرانا.