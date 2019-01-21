بوقرة يقترب من تدريب المنتخب المحلي :

عقب إشرافه على تربص وحيد للمنتخب المحلي والذي تخلله لقاء ودي أمام المنتخب القطري في العاصمة الدوحة، يسير الناخب الوطني جمال بلماضي إلى التخلي عن منصبه والاعتماد على لاعبه السابق في الدحيل القطري والقائد السابق للخضر مجيد بوقرة لتولي العارضة الفنية للمحليين، فمثلما تداول من قبل أن بوقرة سيدعم الطاقم الفني الحالي للخضر، يبدو أن القرار سيتخذ قريبا ويرسم الماجيك كواحد من مساعدي بلماضي في المنتخب يتكفل بمعاينة لاعبي البطولة المحلية.

سيكلف بمتابعة المحليين وتقديم الأحسن للمنتخب الأول

تواجد بوقرة في الطاقم الفني للخضر وحتى إن كان لأسباب أخرى بعيدة عن الجوانب الفنية التي يتكفل بها بلماضي ومساعده الأول سيرج رومانو، فمهمته الأولى هي الإشراف على المنتخب المحلي ومعاينة أكبر قدر من لاعبي البطولة الوطنية من أجل تكوين منتخب تنافسي قادر على رفع التحدي في الاستحقاقات التي تنتظره مستقبلا، مع تدعيم المنتخب الأول بأحسن العناصر المحلية القادرة على منح الإضافة.

تابع اللقاء الودي في قطر ويعرف البطولة جيدا

يبدو أن بوقرة الذي يشرف على الفريق الثاني للدحيل، قد مهد طريقه للعمل في المنتخب المحلي من خلال تواجده في المدرجات خلال اللقاء الودي بين قطر ومحليو الخضر، حيث يكون قد أخذ فكرة عن اللاعبين وهو الذي تابع العديد من المباريات في البطولة الوطنية التي لعبت في الجزائر العاصمة على وجه الخصوص.

بلماضي رفض الإقامة في الجزائر ولا يمكنه معاينة المحليين

سبق لبلماضي أن أكد تواجد لاعبين في التربص الماضي لا يعرفهم، كما أنه لم يغادر العاصمة ولا يعرف كل النوادي الجزائرية ولاعبيها، بما أنه يرفض الإقامة في الجزائر ويفضل التنقل بين قطر وفرنسا، لهذا سيكون من الصعب عليه معرفة كل لاعبي البطولة الوطنية ووجب إسناد المهمة لشخص يتفرغ لها نهائيا.

سيكون حاضرا في تربص مارس

بنسبة كبيرة جدا سيكون بوقرة جديد الطاقم الفني للخضر خلال تربص شهر مارس الذي سيعرف لعب المنتخب لآخر لقاء له في التصفيات الإفريقية أمام غامبيا، ولقاء ودي أمام المنتخب التونسي، كما أن بوقرة قد يبرمج تربصا قصيرا للاعبين المحليين قريبا في حال رسمت الفاف قرار تعيينه كمساعد لبلماضي.

ب-بكوش

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