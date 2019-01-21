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during the serie A match between AC Milan and UC Sampdoria at Stadio Giuseppe Meazza on February 18, 2018 in Milan, Italy.

دوناروما: خسارة السوبر لا زالت تؤلمنا :

21 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 53 زيارة

أعرب جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، عن سعادته بالفوز على جنوى (2-0)، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ20 من الكالتشيو.

وقال دوناروما، خلال تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “لعبنا مباراة رائعة، لكن لم نبدأ بشكل جيد، وفي النهاية أظهرنا قدراتنا وقوتنا، وفزنا بمواجهة حاسمة.. هذا أهم شيء”.

وتابع: “لكن لا زالت هزيمة كأس السوبر الإيطالي (1-0) ضد جوفنتوس تؤلمنا”.

وعن اقتراب زميله هيغواين من تشيلسي، قال: “أتمنى له الأفضل، إنه صديق مقرب لي وأنا أحترمه.. هذا اختياره الشخصي”.

وأردف: “المركز الرابع؟ لا زال أمامنا طريق طويل، يجب أن نكون أقوياء.. سنفعل ما في وسعنا، لإنهاء الموسم بين المراكز الأربعة الأولى”.

واختتم دوناروما: “نابولي؟ سنلعب المباراتين التاليتين ضدهم (في الدوري والكأس).. نابولي هي المدينة التي نشأت فيها، والفريق الذي أشجعه.. سعيد لأنهم يسيرون بشكل جيد، لكن أتمنى الفوز عليهم في المباراتين”.

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