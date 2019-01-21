رئيس ليون: ليس لدينا ما نخسره أمام برشلونة

يرى ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، أنَّ فريقه ليس لديه ما يخسره خلال مواجهة برشلونة بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وحقق ليون، انتصارًا قاتلاً ضد سانت إيتيان، بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.

وقال أولاس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “واثق جدًا في المستقبل، فحين أرى القدرات الفردية والتوجه المثالي للمدرب برونو جينيسيو، فأنا بين مجموعة من السعُداء والواثقين”.

وأضاف: “ضد برشلونة، ليس لدينا ما نخسره، هم متفوقون بشكل كبير من حيث الأداء والنتائج وجودة اللعب، وسنلعب مباراة الذهاب للاختبار وتقديم أداء جيد ومعرفة ما إذا كنا سنظهر بشكل أفضل بعد ذلك”.

وتابع: “أعتقد أن فريقي قادر على الفوز يوما ما بكل الألقاب، بما فيهم اللقب الأوروبي، وسيكون هذا العام أكثر تعقيدا بعض الشيء، لكن مواجهة برشلونة ستكون دافعا إضافيا”.