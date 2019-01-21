رونار: “حظوظ الجزائر في التتويج بالكان ضئيلة”

أكد المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار في حوار خص به جريدة جون أفريك، تكلم فيه عن كأس أمم إفريقيا التي ستنظم الصيف القادم في مصر، حيث قال أن البلد المنظم والمنتخب السنغالي يتواجدان في أحسن رواق من أجل الظفر بلقب هذه النسخة، لكن دون نسيان المنتخبات الأخرى التي لها اسمها في القارة والقادرة على خلق المفاجأة في صورة المنتخب المغربي، الذي يدربه والمنتخب الجزائري كذلك وقال رونار: ” سنذهب إلى الكان بطموحات كبيرة، وهذا أمر عادي لكن اليوم يوجد مرشحان قويان للتتويج باللقب وهما مصر والسنغال، أما المغرب والجزائر وتونس وكوت ديفوار ومنتخبات أخرى فحظوظها ضئيلة، الأمور ليست سهلة في مسابقة كأس إفريقيا، سوف نلعب ضد منتخبات متحفزة، وسنلعب خارج ديارنا والكل يعلم أن اللعب في الخارج يبقى معقدا، سوف نرى كيف تسير الأمور في انتظار إجراء القرعة شهر أفريل المقبل”.

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