الرئيسية / آخر الأخبار / زطشي يدعم رفع منتخبات المونديال :

زطشي يدعم رفع منتخبات المونديال :

21 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, كأس إفريقيا, ملاعب العالم 93 زيارة

أكد الموقع الرسمي للفاف أمس أن رئيس الاتحادية خير الدين زطشي وخلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي للفيفا، الذي انعقد بمراكش المغربية في الفترة الممتدة بين 15 و17 جانفي الجاري، يدعم فكرة رفع المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا المعمول بها حاليا، وذلك بداية من مونديال قطر 2022، كما ساند زطشي فكرة رئيس الفيفا أنفانتينو في زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية إلى 24 فريقا بدلا من سبعة حاليا، ويأتي دعم زطشي لمقترح الفيفا لأن القرار إن صدر سيزيد من حظوظ الخضر في التواجد خلال المونديال القادم، خاصة وأن القارة السمراء سيزيد تمثيلها إلى 9 منتخبات.
ب-ب

شاهد أيضاً

رئيس ليون: ليس لدينا ما نخسره أمام برشلونة

يرى ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، أنَّ فريقه ليس لديه ما يخسره خلال مواجهة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved