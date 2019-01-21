زطشي يدعم رفع منتخبات المونديال :

أكد الموقع الرسمي للفاف أمس أن رئيس الاتحادية خير الدين زطشي وخلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي للفيفا، الذي انعقد بمراكش المغربية في الفترة الممتدة بين 15 و17 جانفي الجاري، يدعم فكرة رفع المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا المعمول بها حاليا، وذلك بداية من مونديال قطر 2022، كما ساند زطشي فكرة رئيس الفيفا أنفانتينو في زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية إلى 24 فريقا بدلا من سبعة حاليا، ويأتي دعم زطشي لمقترح الفيفا لأن القرار إن صدر سيزيد من حظوظ الخضر في التواجد خلال المونديال القادم، خاصة وأن القارة السمراء سيزيد تمثيلها إلى 9 منتخبات.

ب-ب

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