زفان خارج حسابات مدربه في ران :

سجل الدولي الجزائري مهدي زفان غيابه عن لقاء فريقه ران والذي جرى أمس وجمعه بنادي مونبوليي، غياب زفان كان مفاجئا لأن كل التقارير التي سبقت اللقاء رشحته للمشاركة أساسيا، كيف لا وهو الظهير الأيسر الوحيد في الفريق، لكن مدرب النادي يكون قد قرر خلاف ذلك وأبعد زفان بالكامل، وبما أن غيابه كان مفاجئا، فإن بعض التقارير رجحت أن الأمر قد لا يكون خيارا فنيا، لأن زفان تواجد بالفعل ضمن القائمة التي كانت معنية باللقاء، يشار إلى أن زفان كان مرشحا قويا لتعويض الغائب الآخر رامي بن سبعيني المصاب، بالعودة للقاء فقد عرف تعادل الفريقين من دون أهداف.

بورقعة –ع

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