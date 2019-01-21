سليماني يأمل في العودة للتسجيل بعد قرابة خمسة أشهر من الصيام :

يلتقي سهرة اليوم الاثنين نادي فينرباتشي بمضيفه بورصا سبور ضمن لقاءات الجولة الـ18 للدوري التركي، اللقاء سيكون فرصة مميزة للدولي الجزائري إسلام سليماني للعودة للتألق، وهو الذي لم يسجل منذ فترة، سليماني سيعول كثيرا على هذا اللقاء من أجل العودة للتألق والرد على كل من انتقده وهاجمه، خاصة في الفترة الأخيرة بعد لقاء الكأس ضد عمراني سبور، وأجمعت الصحافة التركية على مشاركة سليماني أساسيا في هذا اللقاء على أمل أن يفك النحس وإلا فإن عواقب مروره جانبا مرة أخرى ستكون وخيمة جدا، والتي قد تكلفه رفع الدعم الذي يقدمه له المدرب وتحديه لأنصار النادي.

سليماني لم يسجل في الدوري منذ سبتمبر الماضي

ركزت التقارير الصحفية كثيرا على سليماني في لقاء اليوم، حيث قالت أن الكل بات في انتظار عودته لهز الشباك، الجزائري وكما هو معروف لم يسجل سوى هدف وحيد في الدوري والذي كان منذ زمن بعيد، حيث سجل سليماني هدفه الوحيد في الفاتح من شهر سبتمبر الماضي أي منذ أربعة أشهر و21 يوما، وهو وقت طويل وطويل جدا للاعب بمنصب مهاجم ولا بد من إيقافه، يذكر أن سليماني يملك في هذا الموسم مجموعة أهداف وقدرها 4 أهداف، فإضافة إلى هدف الدوري، سجل هدفا في الكأس وهدفين في الكأس الأوروبية وهو أيضا رقم ضعيف بالنسبة لمهاجم .

مدرب فينرباتشي: “سليماني جزء من الفريق وأنا بحاجة إليه”



تحسبا للقاء اليوم نشط مدرب فينرباتشي ندوة صحفية للحديث عن هذا اللقاء وعن وضع لاعبيه، أورسون أونال سئل عن وضع سليماني النفسي وابتعاده المستمر عن التهديف، حيث رد قائلا: ” سليماني جزء من المجموعة، هو لاعب في فريقي، وأنا بحاجة لكل لاعب من أجل تجاوز المرحلة التي نمر بها”، ومن دون شك فإن تصريح مدرب فينرباتشي سيرفع من معنويات سليماني كثيرا وربما يكون سببا في فك العقدة ولو أن هذا المدرب ومنذ قدومه، وهو يمنح دعما كبيرا جدا للاعب الخضر حير حتى الأتراك.

بورقعة –ع

مرتبط