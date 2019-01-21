عطال: “استطعنا تسيير المرحلة رغم صعوبتها”

في تصريح للموقع الرسمي لناديه نيس عبر الجزائري يوسف عطال عن رضاه بنتيجة التعادل المحققة سهرة السبت ضد نادي رامس، عطال قال أن الأمور لم تكن سهلة عليهم لأن الفريق لعب لقاءات كثيرة على التوالي وقال: ” المدرب حاول توجيهنا بين الشوطين، بفضل هذه التوجيهات تمكنا من تحقيق التعادل في الأخير، الأمور لم تكن سهلة كما يظن البعض، لقد لعبنا ثلاثة لقاءات في أسبوع واحد من دون أي وقت للراحة والاسترجاع وهو أمر صعّب كثيرا من مهمتنا، المهم بالنسبة لي أننا لم نخسر أيا من هذه اللقاءات “.

بورقعة-ع

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