فارس يشارك أساسيا وسبال يضيع الفوز :

كما جرت عليه العادة منذ بداية الموسم، حجز الدولي الجزائري سليم فارس مكانه كأساسي في لقاء فريقه سبال عندما واجه نادي بولونيا أمس الأحد، اللقاء الذي اعتبر قمة المؤخرة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وهو التعادل الذي لم يخدم فارس وبقية زملائه أبدا، حيث كان النصر كفيلا بإبعادهم بشكل كبير عن منطقة الخطر، من جانب سبال لعب فارس تسعين دقيقة وقدم مستوى طيبا جدا، حيث اجتهد على الجهة اليسرى خاصة هجوميا وحاول مساعدة فريقه، لكنه للأسف لم يوفق، ويحتل فارس وبقية زملائه الصف 16 بـرصيد 18 نقطة على بعد أربع نقاط عن بولونيا أول المهددين بالهبوط، لهذا ففارس سيحاول رفقة زملائه تجنب العودة من حيث أتوا بعد موسم واحد فقط وبالنسبة له تفادي ما حدث له من قبل ما فيرونا، على أمل لعب الموسم القادم مع كبار إيطاليا.

ب-ب

مرتبط