فيغولي يصنع الحدث في تركيا بعد اعتدائه على لاعب :

يبدو أن قدر فيغولي دائما هو تصدر العناوين في تركيا، فبعد الحديث عن رحيله هنا وهناك جاء الدور ليتكلم الكل في تركيا عن اعتدائه على أحد اللاعبين، في لقاء أنقرة غوجو الذي جرى سهرة السبت، فيغولي وبحسب الكثير من المصادر اعتدى من دون كرة على لاعب الفريق الخصم وهو أمر يستوجب العقوبة والعقوبة القاسية أيضا، وينتظر أن تفصل لجنة الانضباط في الاتحاد التركي في الموضوع ولو أن إدارة غلطة سراي ستضغط من أجل عدم معاقبة الجزائري، ويعتبر تاريخ فيغولي مع العقوبات سيئا، حيث عوقب الموسم الماضي بالإيقاف لثلاثة لقاءات بعد اعتدائه على أحد لاعبي طرابزون سبور .

فيغولي: ” لن نتنازل عن اللقب”

عبر لاعب غلطة سراي الجزائري سفيان فيغولي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الكبير المحقق ضد نادي أنقرة غوجو، ففي تغريدة له على تويتر قال سفيان أنه سعيد جدا بالتألق وسعيد أيضا بالدعم الكبير الذي لقيه رفقة بقية زملائه، فيغولي شكر الجماهير على الدعم المقدم وقدم لهم وعدا بضرورة الحفاظ على لقب الدوري المحقق الموسم الماضي، ورغم أن الأمر لن يكون سهلا، إلا أن فيغولي رفع التحدي على أمل أن ينجح فيه نهاية الموسم، وكان سفيان قد قدم وعدا الموسم الماضي لجماهير النادي وقال أنهم سيفوزون باللقب وهو ما حصل .

أكد مرة أخرى أنه لن يرحل

رغم كل ما يقال عنه في الصحافة التركية والسعودية عن اقترابه من الاتحاد السعودي تارة والهلال تارة أخرى، إلا أن فيغولي لا يؤخذ هذه الأخبار على محمل الجد، سفيان وفي تغريدة يوم أمس يكون قد نفى كل تلك الأخبار، حين أكد أنه باق ليحافظ على اللقب، فيغولي يكون قد بعث برسالة غير مباشرة لإدارة ناديه حول ضرورة بقائه وهو الأمر الذي ناد به دائما، وكان فيغولي قد أدلى بتصريحات كثيرة في الأشهر الماضية أكد فيها في كل مرة أنه لن يرحل عن غلطة سراي لا في الصيف الماضي ولا حتى في الميركاتو الشتوي الحالي .

بورقعة-ع

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