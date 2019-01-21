كارلوس فيلا :”أنا في لوس أنجلوس غالاكسي، وأنتم تسألونني عن برشلونة”

علَّق الدولي المكسيكي، كارلوس فيلا، مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، اليوم الإثنين، على أنباء اهتمام برشلونة بضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فيلا، في تصريحات لشبكة “ESPN” اليوم الإثنين: “سوق الانتقالات هو مشكلة الوكلاء والأندية.. أنا هادئ، وأعمل بجد حتى الآن، وفي المستقبل سنرى ما سيحدث”.

وأضاف: “أنا في لوس أنجلوس غالاكسي، وأنتم تسألونني عن برشلونة.. كل ما يحدث هو جيد بالنسبة لي”.

وتابع: “سأكون سعيدًا بما سيتم الاتفاق عليه؛ لأنني أحب البقاء في لوس أنجلوس مع فريقي، والاستمتاع يومًا بعد يوم.. وعلى أي حال، ليس لديَّ ما أخسره”.