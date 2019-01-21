ماندي ينجو من الخسارة أمام جيرونا :

نجا نادي ريال بيتيس من خسارة مؤكدة وحقق فوزا ثمينا على حساب نادي جيرونا، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس في الليغا، رفقاء الجزائري عيسى ماندي تأخروا في النتيجة بهدفين لغاية الدقائق الأخيرة وقلبوا النتيجة لصالحهم، ماندي لعب تسعين دقيقة وحاول مساعدة فريقه على تحقيق الفوز وهو ما تحقق في الأخير، حيث رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة الـ29 في المركز السابع دائما، لحساب نفس اللقاء نشير إلى أن الجزائري الآخر رياض بودبوز قد غاب بسبب معاناته من نزلة برد حادة أبعدته عن تدريبات فريقه طيلة الأربعة أيام الماضية على أن يكون حاضرا في لقاء الجولة الماضية، ما لم يغادر الفريق صوب أحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

بورقعة-ع

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