مانشستر يونايتد يعلن رسميًا تجديد عقد نجمه :

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، تجديد عقد أحد أبرز لاعبيه، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وبحسب الموقع الرسمي للشياطين الحمر، فإنَّ لاعب الفريق السويدي سكوت مكتوميناي، 22 عامًا، وقع على عقد حتى عام 2023، مع وجود شرط التمديد لعام آخر.

وقال مكتوميناي، عقب توقيع العقود: “مانشستر يونايتد كان حياتي، منذ أن كنت في الخامسة من عمري، وألعب للنادي الذي شجعته دائمًا، وأحقق كل ما كنت أريده”.

وأضاف: “أنا لازلت صغيرًا، وأتعلم طوال الوقت من المدير الفني والجهاز المعاون واللاعبين الكبار في الفريق، ولا يمكنني الانتظار للتطور في هذا النادي العظيم”.

في نفس السياق، تحدث أولي سولسكاير، مدرب الفريق: “لقد كان سكوت بالنادي في سن مبكر جدًا، وتم تصعيده من أكاديمية مان يونايتد، وتطور بشكل رائع في آخر عامين”.

وأتم: “سكوت لاعب خط وسط شاب، يتحسن باستمرار، ولاعب ذكي ويريد التعلم طوال الوقت، وسعيد بأنه وقع عقدا جديدا، ولا شك بأن لديه مستقبل مشرق”.