مدوار يفتح النار على “الفاف” ولجنة تنظيم الكأس :

في تصريح له خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى مساء أمس الأول، انتقد وبشدة رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار تشكيلة اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجمهورية، حيث استغرب غياب أعضاء الرابطة عن هذه اللجنة و وخلال حديثه عن البرمجة أكد الناطق الرسمي السابق لجمعية الشلف أن حبل الوصال منقطع بين هيئته وهذه اللجنة، التي تعمل على العودة إلى الرابطة المحترفة والمسؤولة عن برمجة لقاءات البطولة الوطنية.

مدوار: “لا يوجد شيء اسمه برمجة وأصبحنا دولة داخل دولة”

نفى رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم علمه بما تقوم به لجنة تنظيم الكأس، مؤكدا بأن كل طرف يعمل على مزاجه، ممثلا فيما يحصل من دربكة في البركة بما يشبه الدولة التي تسيرها حكومتان حين قال: “هناك دربكة كبيرة في البرمجة، وكل طرف يعمل بمزاجه، صراحة لقد أصبحنا بمثابة دولة داخل دولة، وهذا الأمر لا يخدم على الإطلاق مصلحة كرة القدم الجزائرية”.

“منطقيا نحن من نبرمج مباريات البطولة، تواريخ الكأس للحرص على لقاءات أنديتنا الخارجية”

دائما وخلال التصريحات التي أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى، فقد أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بأنه من المنطقي أن تكون هيئته حاضرة خلال برمجة لقاءات كأس الجمهورية، وذلك للأسباب التي قال عنها في تصريحه: “كلنا نعلم بأن الرابطة الوطنية هي التي تقوم ببرمجة لقاءات البطولة ونحن نأخذ بعين الاعتبار كل تواريخ كأس الجزائر، وبالتأكيد كأس إفريقيا، لكن ما لم نفهمه ويطرح استفهامات كثيرة هو عدم وجود أعضاء من هيئتنا في اللجنة المسيرة والمبرمجة للقاءات كأس الجمهورية، ونحن من تسير لجنة الانضباط، و نراسل محافظي اللقاءات..!”

“هل يعقل أن تظم اللجنة رئيس رابطة ولائية ورئيس ما بين الرابطات؟؟”

استغرب في تصريحاته رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عن هوية الأعضاء الذين يضمهم مكتب لجنة برمجة لقاءات الكأس، خاصة وأن هذا المكتب لا يضم أي عضو من الرابطة حيث صرح مدوار قائلا: “صراحة من غير المعقول أن لا تضم لجنة تنظيم الكأس أعضاء من الرابطة الوطنية لكرة القدم، وبالمقابل تضم رئيس رابطة ولائية، وأنا لا أقصد بكلامي الأشخاص، بل أريد تشخيص صفتهم فقط، كما يتواجد أيضا رئيس لجنة ولائية ورئيس ما بين الرابطات، وعضوين فقط من المكتب الفيدرالي، في حين لا يضم هذا المكتب أعضاء من هيئتنا ونحن من يشرف على برمجة لقاءات البطولة”.

“لا يوجد أي تنسيق فيما يخص تواريخ اللقاءات”

واصل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم انتقاده هذه المرة “للفاف” التي أشرفت على تنصيب لجنة تنظيم مباريات الكأس، مؤكدا على أن البرمجة العشوائية لمنافسة كأس الجمهورية من طرف اللجنة المنظمة قد أخلطت كل الحسابات بعد إنفرادها بالبرمجة وعدم استشارة الرابطة، وهو ما اخلط كل تواريخ هذه الأخيرة حين استرسل يقول: “لجنة تنظيم الكأس لا تمتلك آليات من أجل التحرك والعمل بنظام، خاصة وأنه لا يوجد أي تنسيق فيما يخص تواريخ المقابلات، ما جعل الأمور تصطدم بين بعضها البعض وتحدث دربكة كبيرة”.

“سنمنح الفرصة دائما للأندية من أجل الاحتجاج بسبب فوضى تنظيم اللقاءات”

أنهى الرجل الأول على رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار تصريحاته للإذاعة الوطنية بالتأكيد، على أن ما يحدث من دربكة وعدم التنسيق بين هيئته والمكتب المنظم للقاءات الكأس من شأنه أن يحدث فوضى كبيرة ويفتح الأبواب أمام رؤساء الأندية من أجل الاحتجاج حين صرح يقول: “غياب التنسيق سيمنح الفرصة لرؤساء الأندية من أجل احتجاجهم علينا وسيتهموننا بالخلط في البرمجة، خاصة الأندية التي تتنافس على ثلاث جبهات، وأعتقد بأنه من حقها أن تحتج، باعتبار أن كل طرف يعمل على هواه”.

محمد دحوي

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