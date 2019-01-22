إدارة لازيو مازالت تتابع براهيمي وتستعد لتقديم عرض جدي :

كشفت مصادر برتغالية أمس الاثنين أن الدولي الجزائري ياسين براهيمي مازال قريبا جدا من التوقيع مع نادي لازيو، ورغم كل ما قيل عن خروج لازيو من سباق ضم ياسين ( أشرنا للأمر في وقت سباق) إلا أن الأمر غير صحيح لأن إدارة البيانكو سيليستي تحضر في سرية لعرض جديد قد يكون كفيلا بضم ياسين، وكانت تقارير مقربة جدا من لازيو قد قالت الشهر الماضي أن النادي لا يفكر في ضم براهيمي كبديل لسافيتش لأسباب مالية.

إدارة النادي الإيطالي لن تدفع أكثر من عشرة ملايين أورو

الانسحاب والعودة ثم الانسحاب والعودة لم يكونوا كفيلين بإقناع إدارة لازيو برفع العرض المالي الذي ستقدمه لياسين، حيث كشفت التقارير البرتغالية أن العرض لن يكون كبيرا ولن يزيد عن عشرة ملايين أورو، القيمة تراها الإدارة كبيرة جدا للاعب ينتهي عقده في نهاية الموسم لكن لا يعرف إن كان ستغري إدارة بورتو أم لا، وبالعودة مرة أخرى لأخبار لازيو الشهر الماضي فإنها كانت تخطط لدفع العرض إلى سبعة ملايين أورو فقط كما أنها سترفع العرض لكن ليس لرقم كبير جدا بل بزيادة طفيفة.

العرض قد يلقى الرفض مجددا

من دون أدنى شك، فإن عرض إدارة النادي الإيطالي قد يلقى الرفض مجددا، خاصة وأنه لا يلبي رغبات لا إدارة بورتو ولا حتى الدولي الجزائري ياسين براهيمي، الذي يطالب هو الآخر بمبلغ مضاعف لما تفكر فيه أو بالأحرى حددته إدارة لازيو رغم تمسك هذه الأخيرة بصانع ألعاب الخضر في الموسمين الماضيين بألوان الدراغاو.

براهيمي يلاقي بنفيكا سهرة اليوم في نصف نهائي الكأس

في خضم كل الأخبار التي تتكلم عن رحيله سيكون براهيمي على موعد سهرة اليوم مع لقاء مهم في كأس البرتغال، حيث سينتقل للقاء نادي بنفيكا الغريم التقليدي في ملعبه ملعب النور، ياسين وبنسبة كبيرة سيشارك أساسيا في هذا اللقاء، ورغم أنه لقاء كأس إلا أنه يبقى لقاء مهما والمدرب لن يقوم بمنح أي فرص فيه، ما يعني أنه سيعتمد على أهم لاعبيه ومن ضمنهم ياسين، ويركز ياسين كثيرا على مساعدة فريقه على تحقيق الألقاب خاصة إذا علمنا أن موسمه الحالي هو الأخير له بألوان بورتو (بنسبة كبيرة).

ع- ب

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