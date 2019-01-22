إشبيلية الإسباني يطارد ماكسيم لوباز :

قالت تقارير إسبانية يوم أمس أن نادي إشبيلية يرغب في تعزيز صفوفه بلاعب خط وسط شامل، إدارة النادي الأندلسي لم تبحث كثيرا، حيث وقع اختيارها على نجم مرسيليا الشاب ماكسيم لوباز، هذا الأخير قدم مستويات كبيرة منذ بداية الدوري الفرنسي ويبدو اللاعب الأنسب لقيادة وسط النادي، التقارير الإسبانية لم تشر إلى أرقام الصفقة ولو أنها لن تكون قياسية كما نسمع هذه الأيام، يشار إلى أن لوباز مازال قادرا على اللعب للمنتخب الجزائري

بلماضي مطالب بالتحرك لإقناع اللاعب بتقمص ألوان الخضر

من دون أدنى شك، فإن الناخب الوطني جمال بلماضي يبقى مطالبا بالتركيز على لاعب مرسيليا لوبيز وربط الاتصال بمحيطه، خاصة أن الأخبار الصادرة من مقربي الفرانكو جزائري تؤكد أن لوباز لا يرفض إطلاقا تقمص ألوان المنتخب الوطني الجزائري، رغم أنه كان قد وضع الخضر في وقت سابق كحل ثاني فقط، إلى ذلك نشير إلى أن لوباز مطلوب بقوة من عدة أندية خارج فرنسا، خاصة من إسبانيا وهو أمر سيصب في مصلحة المنتخب الوطني من دون شك.

ع- ب

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