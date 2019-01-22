“الكاف” تبرئ رسميا ذمة عبيد شارف من تهم الفساد :

نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الرسمي عشية أمس الاثنين بيانا يؤكد فيه تبرئة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ذمة الحكم الدولي الجزائري عبيد شارف من تهمة الرشوة والفساد، الذي اتهم به خلال مباراة ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا بتونس بين الترجي المحلي وضيوفه من نادي الأهلي المصري، حيث أعلن الحكم الجزائري عن ضربتي جزاء لمصلحة ممثل الكرة المصرية خلفتا وراءها العديد من التأويلات والاتهامات التي مست شرف عبيد شارف ومسيرته التحكيمية النزيهة.

البيان جاء بعد القرار النهائي “للكاف”

جاء هذا القرار الذي يؤكد بأن الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف بريء من تهم الفساد التي “حيكت” ضدّه من قبل إدارة نادي الترجي وكذا الاتحاد التونسي الذي طالب بفتح تحقيق حول القضية، حيث وبالرغم من عدم امتثال الحكم الجزائري أمام لجنة الاستماع بالفيديو، إلا أن “الكاف” قررت عدم معاقبة عبيد شارف لما نسب إليه، من تعمد للأخطاء خلال تلك المباراة التي لعبت بِرسم ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا، في شهر نوفمبر من السنة الماضية.

الحكم الجزائري سيعود لمزاولة عمله بشكل عادي

بعدما قرر بصفة نهائية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رفع العقوبة المُؤقتة التي كانت مُسلّطة على حكم الساحة الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف، سيعود ابن مدينة الجسور المعلقة وصاحب الـ38 سنة لمزاولة نشاطه الرياضي على مستوى ساحة التحكيم الدولي، يذكر أن عبيد شارف يعتبر من بين أحسن الحكام على المستوى العربي وكان قد أدار العديد من اللقاءات الكبيرة على مستوى المنافسة الدولية، قبل أن يسقط في فخ الكولسة الإفريقية التي أحيكت له من أجل إبعاده من كأس العالم للأندية، وترك المجال لحكام آخرين ليسوا أحسن منه شرفا ولا خبرة.

م.دحوي

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