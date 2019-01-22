الملالي يحصل على جرعة معنوية بعد إشادة مدربه في أنجي :

تحصل الدولي الجزائري فريد الملايلي على جرعة معنوية كبيرة بعد أن تحصل على إشادة مدربه في أنجي ستيفان مولان، الملالي كان قد دخل بديلا في لقاء نانت الذي جرى سهرة السبت ودخوله قلب موازين اللقاء حين ساهم في فوز فريقه بهدف وحيد من دون رد في آخر ثواني اللقاء، مولان وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء قال أن الملالي كان حاسما جدا وكان له دور في النقاط الثلاث التي تحصل عليها الفريق، مولان قال أيضا أن الملالي لاعب يمتلك سرعة رهيبة وهو ما سيستغله في اللقاءات المقبلة، ومن دون شك فإن إشادة مدرب أنجي ستعني ظهور الملالي مرة أخرى وربما مرات كثيرا من هنا ولنهاية الدوري الفرنسي.

ع- ب

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