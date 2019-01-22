بواتينغ أول غاني في تاريخ برشلونة :

أصبح كيفن برينس بواتينغ (31 عاما)، أول لاعب غاني يلعب لبرشلونة في التاريخ.

وعلى الرغم من إمكانية لعبه مع المنتخب الألماني، إلا أن الغاني شارك في كأس العالم 2010 و2014 بألوان المنتخب الغاني، وواجه أخاه جيروم بواتينغ الذي يلعب لمنتخب ألمانيا.

كما أنه اللاعب الأفريقي الـ14 الذي يلعب في البلوغرانا، وفقا للموقع الرسمي للبارسا.

من جانبه خاض بواتينغ 8 مباريات أمام برشلونة، 6 مع الميلان، و2 مع لاس بالماس، وسجل مرتين في مرمى الفريق الكتالوني.

وكانت أول مواجهة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2011/2012 وشارك في 33 دقيقة فقط خرج بسبب الإصابة.

وفي نفس الموسم في مباراة الإياب، سجل بواتينغ أول هدف له في مرمى البارسا، في المباراة التي نجح فيها الكتلان بالفوز 3-2، وفي نفس الموسم تواجه الفريقان مرة أخرى في ربع النهائي.

وفي الموسم التالي 2012/2013 تواجه الفريقان مرة أخرى في دور الـ16 في دوري الأبطال، وخسر برشلونة ذهابًا في ميلانو 2-0 وسجل بواتينغ هدفه الثاني في مرمى فريقه الحالي، إلا أن برشلونة فاز إيابا 4-0 ليتأهل للدور التالي.

وآخر مباراتين كانت مع لاس بالماس في موسم 2016/2017 وفاز برشلونة في المباراتين الأولى 5-0 والثانية 4-1.