تشيلسي يسابق الزمن لإشراك هيغواين في ديربي لندن :

يأمل الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم ميلان الإيطالي، أن يسافر إلى العاصمة البريطانية لندن في أسرع وقت ممكن، لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى تشيلسي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن هيغواين ينتظر حاليًا الحصول على تصريح من ميلان، للسفر إلى عاصمة الضباب والانضمام للبلوز بشكل رسمي.

ويرغب هيغواين في تقليص فترة وجوده رفقة الروسونيري، علمًا بأنه معار من جوفنتوس حتى نهاية الموسم، وذلك كي يجتمع مع مدربه السابق ماوريسيو ساري مرة أخرى.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن تشيلسي يطلب الحصول على اللاعب في أسرع وقت ممكن، لاستخراج تصريح له كي يلعب أمام توتنهام في ديربي لندن بإياب نصف نهائي كأس الرابطة، الخميس المقبل.

ويأمل البلوز والذي سجل 4 أهداف في آخر 5 مباريات، أن يكون هيغواين الحل لخط هجوم الفريق، ويساعده في الوصول إلى نهائي كأس الرابطة، رغم الخسارة ذهابًا بهدف نظيف.

وسيكون تشيلسي بحاجة إلى تسجيل اللاعب الأرجنتيني منتصف غدٍ الأربعاء على أقصى تقدير، وذلك كي يكون متاحًا للعب مع الفريق يوم الخميس.

وكان جينارو غاتوزو مدرب ميلان، قد اعترف قبل يومين بأنه قبل قرار هيغواين بالرحيل وعدم البقاء مع النادي حتى نهاية الموسم.