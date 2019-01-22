حكيمي: “مارسيلو لا يستحق الانتقاد ووضعية إيسكو تدهشني”

دافع المغربي أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند، عن زميله السابق، البرازيلي مارسيلو، والذي يعاني من العديد الانتقادات منذ مطلع الموسم الحالي.

وقال حكيمي في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أنا لن أنتقده وهذا الأمر يبدو غير عادل بالنسبة لي، أعتقد أنه لا يستحق ذلك لأنه أسطورة، إنه جزء من صورة ريال مدريد”.

وأضاف: “إنه لا يستحق هذه الانتقادات، خاصة بسبب ما قدمه لهذا النادي، هناك صعود وهبوط في المستوى دائمًا، ولكن لا يجب أن نعطيها الكثير من الأهمية، أعتقد أن مارسيلو يقدم الكثير ولا يستحق ما يحدث له”.

وتابع: “أحب الثقة التي يتمتع بها في الملعب، إنه يلعب بفرحة وأنا أحبه كثيرًا، أحب الخطر الذي يصنعه في الهجوم وأتابعه دائمًا، ليس هو فقط بل كارفخال أيضًا”.

كما تحدث عن الوضع الذي يعيشه إيسكو وقال: “من المدهش أن نرى لاعبًا عظيمًا في مقاعد البدلاء، لكن القرار دائمًا بيد المدرب، وهو يعرف ما الأفضل للفريق، أعتقد أنه لا يلعب لأنه لا يستحق ذلك في الوقت الحالي، لكنه لاعب عظيم وسأختاره في فريقي دائمًا”.