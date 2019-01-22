روجاني: رونالدو سيتعافى من ركلة الجزاء الضائعة

عبر دانيلي روجاني، مدافع جوفنتوس، عن سعادته بالهدف الذي سجله في فوز فريقه على كييفو فيرونا، بثلاثية نظيفة، أمس الإثنين، بالجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وقال روجاني، في تصريحات بحسب موقع “توتو ميركاتو ويب”: “كانت ليلة سعيدة، حيث سجلت هدفا وبالنسبة للمدافعين فهي متعة مزدوجة، كنا جيدون في تفسير المباراة، لأن كييفو حصل على نتائج مفاجئة في الآونة الأخيرة مع فرق عالية المستوى”.

وتابع “نحن فريق من الأبطال حيث نحارب من أجل الفوز بكل شيء، لذا يجب على الجميع أن يقدموا مساهمتهم وأن يقوموا بدورهم، عندما يتم استدعائي، دائمًا أكون مستعدا لمد يدي لهذا الفريق”.

وواصل “لقد كنت أفعل ذلك لمدة 4 سنوات، هدفي هو مساعدة الفريق والمضي قدمًا بهذه الطريقة لأنني لا أعرف طرق أخرى”.

وحول كريستيانو رونالدو، قال: “رونالدو بطل، وبعيدًا عن ركلة الجزاء المهدرة، فإنه بالتأكيد جاهز لتعويض ذلك، لأنه لاعب يحب المنبهات والدوافع في كل الأوقات، إنه مثال لكل شخص”.

وأكمل “لا يوجد لدي أدنى شك في أنه بالفعل يضع تفكيره في المباراة المقبلة، من أجل التعافي من الركلة الضائعة، والتي في النهاية ليس لها تأثير”.

وسئل روجاني عن رأيه في انضمام زميله السابق غونزالو هيغواين إلى تشيلسي، فأجاب: “إنه كان جيدًا للغاية مع ساري في نابولي، وهو مهاجم رائع. أتمنى له حظًا سعيدًا”.

وعن إمكانية تجديد عقده مع البيانكونيري قال صاحب الـ24 عامًا: “دعونا نرى ما سيحدث، هذا الأمر ليس أولوية بالنسبة لي في الوقت الراهن”.