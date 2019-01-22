زوجة إيكاردي تلقي الكرة في ملعب إدارة إنتر ميلان :

أرسلت واندا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، مهاجم وقائد إنتر ميلان، رسالة اطمئنان جديدة لجماهير النيراتزوري، بشأن استمرار ماورو في الفريق.

وأكدت واندا في برنامج “تيكي تاكا” الرياضي والذي يبث على القناة الخامسة الإيطالية، أنه لا موانع لتجديد عقد إيكاردي مع الإنتر إلى ما بعد 2021.

وقالت واندا في حديثها: “عندما يتصل بي مجلس الإدارة، سأجيب، في الوقت الراهن لم يتصل بي أحد، هاتفي يعمل باستمرار”.

وأضافت: “يحاول الجميع أن يظهروني بشكل سيئ، لكني لست كذلك، إيكاردي يمكنه مواصلة مسيرته المهنية في الإنتر، بالنسبة لي سوف نجدد بنسبة 100%، لكنني لا أستطيع قراءة المستقبل، الأمر لم ينته بعد وما زلنا في البداية”.

وارتبط إيكاردي بالرحيل إلى عدة أندية أوروبية على رأسها ريال مدريد.