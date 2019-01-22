سليماني غاب عن لقاء بورصا أمس بسبب العقوبة :

تفاجأ الكثير من متابعي المنتخب الوطني ونادي فينرباتشي بغياب لاعب الخضر إسلام سليماني عن لقاء فريقه بورصا سبور أمس في الدوري، حيث تكلمت عديد التقارير أمس وأول أمس عن مشاركته أساسيا وتعويله على تقديم مستوى كبير لكن الحقيقية أن سليماني غاب بسبب العقوبة، حيث كشفت تقارير أمس أن اللاعب الجزائري جمع عدد بطاقات كبير في اللقاءات السابقة وصل للحد الأقصى الذي توجب عقابه.

حديث عن مغادرته إسطنبول والتحاقه بنادي جديد

لأن غيابه كان مفاجئا فإن بعض المواقع التركية بدأت تتكلم عن رحيل سليماني النهائي، حتى أن بعضها بدا يتكلم عن رحيله صوب إنجلترا ووجهات أخرى وهو الأمر الذي تم نفيه في وقت لاحق طبعا، لكن رغم ذلك مازال الإعلام التركي يتكلم عن ضرورة رحيل سليماني، وتعويضه في الأيام المقبلة لأن بقاءه سيكون خبرا سيئا جدا للأنصار، يشار إلى أن أنصار النادي هللوا لهذا الخبر وأكدوا سعادتهم برحيل سليماني ما يؤكد الوضع الكارثي الذي وصل إليه الجزائري.

مستقبل مهاجم الخضر لا يزال غامضا

بين هذا وذاك يبقى مستقبل المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني غامضا ما دام أنه غير مرتاح في ناديه التركي فينربخشة، حيث أكدت العديد من التقارير التركية أن “السوبر سليم”، مطلوب من قبل عدة أندية آخرها نادي إشبيلية الإسباني الذي بدوره أبدى اهتمامه بخدمات المهاجم الجزائري، مستغلا الظروف الصعبة التي يمر بها لاعب الخضر في ناديه الحالي، والعلاقة السيئة التي تجمعه بأنصار فينربخشة التركي.

ع- ب

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