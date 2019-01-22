صورة إنييستا تجذب السياح إلى اليابان :

وقع لاعب كرة القدم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا عقدا، لاستخدام صورته من قبل المكتب الوطني للسياحة في اليابان للترويج لمزايا الدولة الآسيوية، من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو وتعزيز جذب السياح الأوروبيين.

وأطلق المكتب، اليوم الثلاثاء، موقعًا على الإنترنت بعنوان “اليابان بعيون إنييستا”، يتحدث فيه لاعب فيسيل كوبي الياباني تحت شعار “استمتع باليابان”، عن الدولة الآسيوية والطعام والسياحة والترفيه فيها.

وكان اللاعب السابق لبرشلونة بطل سلسلة مقاطع فيديو يتحدث فيها عن كوبي، ومدن أخرى يابانية مثل نارا، التي يظهر فيها “الرسام” مع زوجته أنا أورتيز في عدة صور.

ويأتي إطلاق الموقع بعد 4 أيام من زيارة إنييستا لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وبمناسبة إطلاق الموقع، تم إطلاق جائزتين الأولى قبعتين وكرة لنادي برشلونة موقعين من إنييستا، والأخرى 3 تذاكر ذهاب وعودة لشخصين للسفر من أوروبا إلى اليابان.