غلام “نابولي لا يتوقف على أي لاعب”

أدلى الدولي الجزائري فوزي غلام بتصريحات للإعلام الإيطالي تكلم فيها عن لقاء لازيو الذي ربحه فريقه سهرة السبت بهدفين مقابل هدف وحيد، اللقاء عرف غياب الكثير من نجوم الفريق بمن فيهم فوزي الذي جلس على الدكة، ولكن ورغم ذلك قدم النادي فوزا هاما وعنه قال غلام:” نابولي فريق كبير، صحيح أن كثير من اللاعبين غابوا عن اللقاء لكن الفريق لا يتوقف على لاعب” وكان غلام قد جلس على الدكة بشكل مفاجئ فرغم قوة اللقاء إلا أن المدرب قرر إراحته وإقحام زميله ماريو روي.

ع- ب

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