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فاتسكه: دورتموند لا يهتم بمن خلفه

22 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, ملاعب العالم 27 زيارة

امتدح هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، البداية المثالية لفريقه في الدور الثاني من الدوري الألماني هذا الموسم.

وحقق أسود الفيستيفال فوزًا خارج الديار على حساب لايبزيغ (1-0)، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من البوندسليغا، ليعزز الفريق صدارته لجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بايرن ميونخ.

وخلال تصريحات أبرزتها شبكة “سكاي سبورتس”، قال فاتسكه: “بعد العطلة الشتوية، لا يمكنك أن تعرف أبدًا مكانك، لكن لا يهمني كيف اجتاز المدرب والفريق عقبة كبيرة، فالأداء كان ناضجًا”.

وعند سؤاله عن فارق النقاط مع البايرن، أجاب فاتسكه: “نحن لا نهتم بالأندية الأخرى التي خلفنا في الترتيب، وسنمضي في طريقنا دون النظر للآخرين”.

واختتم: “لا أرى سببًا يدفعنا لتغيير فلسفتنا بالتفكير في كل مباراة على حِدة، ومن المهم أن نمضي في طريقنا كما اعتدنا منذ البداية”.

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