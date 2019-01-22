قضية محرز مازالت تصنع الحدث في إنجلترا :

لليوم الثاني على التوالي مازالت قضية الدولي الجزائري رياض محرز تصنع الحدث في إنجلترا، حيث تناولت بعض الصحف قضية الجزائري بإسهاب وكشفت عن بعض التفاصيل التي خفيت عن محبي رياض الإنجليز وأيضا الجزائريين، صحيفة “مان” الصادرة من مدينة مانشستر قالت أن وضع محرز أكثر من عادي ولا ندري لماذا أقيمت حوله كل تلك الضجة لأن لاعبين كثر قبله خرجوا من القائمة وهم نجوم أيضا على غرار أغويرو، دي بروين وأيضا ساني ومحرز يخرج للمرة الأولى هذا الموسم وهو أمر أكثر من عادي .

صحيفة المان أكدت أن غوارديولا يفضل محرز ويشركه في اللقاءات الكبيرة

ذات الصحيفة عادت لخيارات غوارديولا منذ انطلاق الموسم حيث قالت أن محرز لعب أكثر لقاءات مهمة من زميليه سترلينغ وساني، المان قالت أن راض شارك أساسيا في لقاءات توتنهام، المان يونايتد، آرسنال وأيضا تشيلسي في الكومينيتي تشايلد وغاب عن لقاء واحد من لقاءات الكبار وكان ضد نادي ليفربول بداية الشهر الحالي، وهو أمر يؤكد أنه أهم من باقي اللاعبين وأن غيابه عن لقاء واحد لا يجب أن يشكل الحدث أبدا.

..وأن بيب يحب محرز ويفضله على ساني

الصحيفة السابقة فجرت مفاجأة حين أكدت أن مدرب المان سيتي غوارديولا يحب محرز، المفاجأة ليست هنا بل في أن بيب يفضل محرز على ساني، حيث قالت أن غوارديولا يحب اللاعبين الذين يجيدون الدفاع ومحرز يبرع في هذا الأمر رغم دوره الهجومي عكس ساني الذي لا يدافع بشكل جيد لذلك فإن رؤية محرز مجددا ليست إلا مسألة وقت، و وضع رياض سيتحسن وعلاقته بمدربه ستتحسن أيضا، هذا وسيتضح كل شيء في اللقاءات المقبلة خاصة لقاء بيرتون ألبيون في كأس الرابطة يوم غد الأربعاء وفي لقاء بيرنلي في الكأس يوم السبت المقبل.

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