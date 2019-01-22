كاسيا يوضح سر عظمة زيدان :

قال الحارس الإسباني كيكو كاسيا، المنتقل حديثا من صفوف ريال مدريد إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، إنه اختار قرار الرحيل عن الملكي في الوقت المناسب، لرغبته في خوض تحد جديد.

وفي مقابلة مع صحيفة (ماركا) الرياضية تنشرها اليوم، صرح كاسيا “ما عشته مع الريال خلال الثلاث سنوات والنصف الأخيرة لم أكن لأحلم به، اللعب بداية في صفوف الفريق الأول لإسبانيول في 2011 كان أمرا رائعا، وسأظل ممتنا له دوما، لأنني بفضله شاركت دوليا وانتقلت للريال” في صيف 2015.

وعن أسباب رحيله، قال الحارس صاحب الـ32 عاما “لا يوجد لاعب يرضى بالجلوس بديلا، دائما ما يرغب في المزيد، الآن جاء كورتوا هذا العام وقبلها كان كيلور يلعب أساسيا، وكان رائعا، وعندما يكون هناك حارس بهذا المستوى فلا يسعك سوى انتظار فرصتك للعب واستغلالها. لا يوجد لاعب يرضى، إذا لعبت 10 مباريات فترغب في لعب المزيد وهكذا”.

وتابع “أن أكون في الظل لكورتوا وكيلور فهذا الوضع لم يكن مريحا لي، كان صعبا من الناحية الذهنية، إذا كان عمري 20 عاما لفكرت في حاجتي للوقت لمواصلة التعلم، لكن مع عمري فهذا لم يكن سهلا على الإطلاق”.

وتابع “أعتقد أنني حاولت دوما التصرف باحترافية والعمل يوما بعد يوم، كانت هناك أيام جيدة وأخرى سيئة، كنت أعلم أنني سأتلقى عرضا يوما ما للرحيل وهكذا سارت الأمور”.

وأوضح أن أفضل أوقاته كانت مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان “كان يجري العديد من التغييرات والمداورة، كنا نتفاهم معه بشكل رائع وهذا يفسر سبب عظمته، أنا ممتن له كثيرا، فحتى عندما كنت بديلا كان يمنحني الثقة، لكن ليس بالحديث ولكن بالتدرب”.

وأردف “زيدان يجعلك تتدرب بحافز أكبر، مثلا عندما دفعني للعب أساسيا أمام اسبانيول، رغم أن كيلور كان بإمكانه اللعب، لأنه يعلم ماذا تعني لي هذه المباراة، هذه التفاصيل تجعل زيدان كبيرا، كما هو حقا”.

وعما ينقص الريال هذا العام، قال “لا يوجد شيء محدد، الكل يريد الفوز على الريال، إنه وضع غريب للغاية، هناك أوقات نقدم فيها مباريات جيدة للغاية وأخرى غير ذلك، إضافة للإصابات وعدم حصول عدد من اللاعبين الدوليين المشاركين في المونديال على راحة كافية، ومن لم يخوضوا فترة تأهيل للموسم بشكل جيد، كلها أمور تراكمت على الفريق”.