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لوهافر يوقع عقدا احترافيا لعبد اللي :

22 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 45 زيارة

في أول موسم له مع الفريق الأول تمكن حيماد عبد اللي الموهبة الجزائرية الشابة من خطف الأضواء، صاحب الـ19 تمكن من إقناع مدربه في لوهافر، الذي منحه بعض الفرص في اللقاءات الماضية وتمكن الشاب الجزائري من استغلالها على أكمل وجه، ولأجل ذلك قامت الإدارة بتأمين اللاعب، حيث أعلنت يوم أمس توقيعه على أول عقد احترافي في مشواره ويعتبر عبد اللي موهبة جزائرية جديدة للمتابعة في انتظار ما إذا كان سيصبح نجما كبيرا كعوار، ماكسيم، غويري غيتان وغيرهم أم أن نجمه سيأفل سريعا.
ع- ب

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