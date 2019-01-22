مصباح يعود للميادين ويوقع مع نادي سويسري مغمور

بعد أن اقترب كثيرا من تدريب نادي إيفيان الفرنسي قبل أيام هاهو الدولي الجزائري السابق جمال مصباح ( 34 سنة ) يظهر من جديد لكن كلاعب وليس كمدرب، حيث أعلن نادي “ليتوال كاروج” السويسري الناشط في الدرجة الثالثة تعاقده مع جمال لمدة موسمين أي لغاية جانفي من العام 2021، وكشفت التقارير السويسرية أن التعاقد مع مصباح جاء فقط لتأطير المجموعة، حيث يحتل النادي الصف الأول في قسمه ويأمل أن ينتهي الموسم بتحقيق الصعود للقسم الأعلى.

ع- ب

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