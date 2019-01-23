أبوريدة ينفي مساندة أحمد أحمد لمصر على حساب جنوب إفريقيا :

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتخاذ قرار بتنظيم مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 بدلا من الكاميرون كان في صالح مصر، نافيا أي تدخل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” فيما يخص عملية التنظيم، وقال هاني أبو ريدة: “أحمد أحمد لم يتدخل في أي شيء بخصوص اتخاذ قرار تنظيم أمم أفريقيا 2019. واتخاذ قرار التقدم بتنظيم البطولة في مصلحة مصر” ، وكان المكتب التنفيذي للكاف قد صوت لصالح الملف المصري من أجل استضافة أمم إفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون بعد تفضيله على الملف الجنوب إفريقي.

“ملاعبنا جاهزة وتحتاج بعض الروتوشات”

عن الأمور التنظيمية ومدى جاهزية الجمهورية العربية المصرية للحدث القاري القادم من حيث المنشآت القاعدية من ملاعب و فنادق أضاف أبوريدة: “هناك 8 ملاعب مرشحة لاستضافة البطولة، وهي القاهرة والسلام وبورسعيد والإسماعيلية والسويس الجديد والجيش والإسكندرية والمكس، فملعب الإسماعيلية يحتاج لعمل كبير، ونعمل على تجهيز ملعب القاهرة ليكون في أبهى صوره، سنعمل على توفير منطقة خاصة للمشجعين من أجل الاستمتاع بأجواء البطولة، كذلك جميع المباريات سوف يتم بثها عبر التلفزيون الأرضي في مصر، وتم الاستقرار على أن يتم بيع التذاكر بشكل إلكتروني للجماهير التي تريد أن تحضر المباريات.”

” ندرس إقامة مراسم القرعة في منطقة أبو الهول”

واصل الرجل الأول على رأس الكرة المصرية هاني أبور ريدة حديثه حول كان 2019 وما تنوي مصر القيام به بالقول: “ندرس أن تقام مراسم قرعة دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 في منطقة أبو الهول، نريد إبراز الحضارة المصرية، سوف يتم الاستقرار خلال ساعات على من سيتولى مسؤولية حفل الافتتاح والختام، حفل الافتتاح يجب أن يكون رسالة للعالم عن مستقبل مصر وما يحدث في الوقت الحالي، ستكون مدته 20 دقيقة”.

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