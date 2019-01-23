الكاف ترفض احترازات غامبيا على الطوغو :

أكدت الاتحادية الطوغولية أن الاحترازات التي تقدمت بها الاتحادية الغامبية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على لاعبها جايمس أوليفاد بعد اللقاء الذي جمعهما في إطار تصفيات كان 2019 قد تم رفضها، وكانت غامبيا قد أكدت أن اللاعب صاحب 24 سنة غير مؤهل للعب مع الطوغو خلال التصفيات بحجة أن أوليفاد مسجل في الهيئة الإفريقية بجوازي سفر، الأول طوغولي والثاني نيجيري، للتذكير المنتخب الغامبي يحتل المركز الثالث مناصفة مع نظيره الطوغولي بخمس نقاط ولا يزال يملك حظوظا ولو ضئيلة في التأهل كثاني المجموعة بعد المنتخب الجزائري الذي سيواجهه في شهر مارس في ختام التصفيات إن هو استطاع الفوز بملعب تشاكر وانتظار نتيجة اللقاء الآخر بين البينين صاحب المركز الثاني برصيد ثماني نقاط والطوغو.

ب-ب

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