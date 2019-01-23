بلخير ينضم رسميا إلى نادي تورينو الإيطالي :

انتقل المهاجم الجزائري محمد بلخير إلى نادي تورينو الناشط في الكالتشيو الإيطالي بعقد يمتد لموسم ونصف مع إمكانية تمديده لعامين قادما من نادي بريشيا الناشط في الدرجة الثانية الذي انتقل إليه الصيف الماضي من نادي إنتر ميلان بحثا عن فرص كبيرة للعب مع الفريق الأول وهو الذي شارك في الموسم الماضي مع فريق الشباب للإنتر في 24 مقابلة وسجل هدفين، كما يعتبر بلخير ورقة جديدة تضاف إلى سلسلة الخيارات المتوفرة أمام الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يريد البحث عن لاعبين شباب وبلخير الذي لا يتجاوز سنه 20 سنة واحد من المهاجمين الممتازين وانتقاله إلى نادي تورينو ومواجهة كبار إيطاليا سيضعه تحت الأنظار من جديد، خاصة وأنه سبق له اللعب مع منتخب أقل من 23 سنة وسبق له اختيار اللعب للمنتخب الوطني.

رابع لاعب في الكالتشيو الإيطالي

بانضمامه إلى النادي الثاني في تورينو يكون بلخير قد رفع التمثيل الجزائري في الكالتشيو الإيطالي إلى أربعة لاعبين، فبالإضافة إلى فارس في نادي سبال ووناس وغلام في نابولي، هاهو الشاب بلخير يخوض تجربة جديدة مع واحد من أعرق أندية إيطاليا والذي قد يكون بوابته للتألق وتفجير إمكانياته الكبيرة.

ب-ب

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