بوداوي سيكون معنيا بتربص الخضر القادم :

كشفت مصادر مطلعة ومقربة من الناخب الوطني جمال بلماضي أن هذا الأخير سيدعم تعداد الخضر في تربص شهر مارس القادم بلاعب محلي جديد صار مقتنعا بقدراته خاصة بعد أن كان ضمن النخبة الوطنية المحلية التي لعبت وفازت على حساب المنتخب القطري ، وكان لاعب نادي بارادو هشام بوداوي قد لفت الأنظار إليه خلال خرجة قطر وهو البالغ من العمر 19 سنة، حيث قدم أداء كبيرا جعله محل إشادة التقنين الأجانب الذين حضروا المواجهة.

شارك في 20 مباراة منذ بداية الموسم ويعتبر كانتي الجزائر

يعتبر هشام بوداوي إحدى الركائز الأساسية ضمن تشكيلة نادي بارادو بعد أن تمكن وفي ظرف وجير من تفجير قدراته الفنية، ويعتبر ابن الجنوب الملقب بكانتي الجزائر أحسن لاعب في مركز وسط ميدان دفاعي في البطولة الجزائرية وهو ما جعله محل متابعة من جمال بلماضي في عديد من المناسبات قبل أن يستدعيه للنخبة المحلية شهر ديسمبر الماضي.

تشافي هيرناديز أشاد بقدراته

من بين أكبر الشهادات والإشادة التي تحصل عليها بوداوي بعد ما قدمه في لقاء المنتخب المحلي أمام منتخب قطر، هو ما قاله عنه اللاعب الإسباني المخضرم تشافي هيرناديز لاعب نادي السد القطري والذي تابع اللقاء، حيث أشاد بلاعب بارادو كثيرا وتنبأ له بمستقبل كبير، حيث تحدث إلى زميله بونجاح مشيرا إلى قدرات بوداوي الهائلة وطريقة لعب المثالية

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