حسب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.. البطولة الجزائرية تحتل المركز الـ46 عالميا :

احتلت البطولة الجزائرية لكرة القدم، حسب ما أكده موقع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لسنة 2018 المركز الـ46 عالميا، وهي المرتبة التي تؤكد نضج وارتفاع المستوى العام للبطولة الوطنية وحتى الأندية المحترفة مقارنة بالمواسم الماضية، حيث كان آخر مركز احتلته البطولة الجزائرية خلال المواسم الماضية 55 عالميا، قبل أن تتقدم بـ9 مراتب أخرى خلال السنة الماضية.

البطولة الوطنية جاءت في الصف السابع إفريقيا

أما على المستوى الإفريقي فقد احتلت البطولة الوطنية المركز السادس، باعتبار أن الأندية الجزائرية كانت مشاركاتها الخارجية خلال السنة الماضية غير مشرفة، ولم يتقدم أي ناد من الأندية التي شاركت في المنافسة الإفريقية سواء على مستوى رابطة أبطال إفريقيا أو كأس الكاف لأدوار متقدمة كما كان عليه الحال في السنوات الماضية.

..والسادس على مستوى البطولات العربية

في المقابل فقد احتلت البطولة الجزائرية، دائما على حسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، المركز السادس عربيا، حيث تقدمت حسب التصنيف السابق بـ3 مراكز على ما كانت تحتله من قبل البطولة الجزائرية التي دخلت عالم الاحترام موسم 2010-2011 فقط، أي قبل 8 مواسم من الآن.

البطولة التونسية تنازلت عن ريادتها الإفريقية والعربية للمغربية

بعدما ظلت لمدة ثماني سنوات كاملة مسيطرة على القارة السمراء وحتى البطولات العربية، تنازلت البطولة التونسية لنظيرتها المغربية التي ترأست قائمة الأفارقة والعرب على حد سواء، حيث جاء التصنيف الإفريقي على النحو التالي: المغرب (27 عالميا)، تونس (30عالميا)، الكونغو الديمقراطية ( 32 عالميا)، مصر (33 عالميا)، زامبيا( 35 عالميا)، السودان ( 45 عالميا)، الجزائر (46 عالميا)، جنوب إفريقيا (50 عالميا).

التصنيف العالمي للبطولات العربية

المغرب (27 عالميا)

تونس (30عالميا)

مصر (33 عالميا)

قطر (39 عالميا)

السودان ( 45 عالميا)

الجزائر (46 عالميا)

السعودية (52 عالميا)

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