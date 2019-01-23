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دوخة يقصي ناديه في الكأس :

23 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 44 زيارة

بعد أن كان وراء تأهل فريقه الرائد في الدور السابق من كأس خادم الحرمين الشريفين، هاهو الحارس الدولي الجزائري عز دين دوخة يتسبب في إقصاء فريقه لحساب الدور السادس عشر من ذات المنافس أمام نادي الباطن بعد أن تسبب في الهدف الأول وارتكابه لخطأ فادح بتمرير كرة ميتة لمهاجم المنافس، ورغم تعديل زملائه للنتيجة، إلا أن دوخة يتحمل جزءا من الهدف الثاني الذي منح التأهل للباطن بسبب تمركزه السيئ، والأكيد أن حارس الشبيبة السابق تلقى وابلا من الانتقادات من أنصار الفريق الذين حملوه مسؤولية الإقصاء وهم الذين اعتادوا على ذلك مع كل خسارة للرائد.
ب-ب

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