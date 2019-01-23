دورية بلماضي الأوروبية لم تأت بالجديد..!

مازالت الجولة الأوروبية التي يقوم بها الناخب الوطني جمال بلماضي لم تأت بالجديد إلى حد الآن، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الذين كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد تحدثت عنهم من قبل وأكدت تحمسهم لحمل الألوان الوطنية، كما أبدت تحمس بلماضي لجلبهم إلى المنتخب الوطني، لكن كل شيء يبقى إلى حد الآن مجرد تخمينات وفقط، على اعتبار أنه لا الناخب الوطني صرح بإقناع لاعبين كان يستهدفهم، ولا الاتحادية أكدت على ظفر الخضر بتدعيمات جديدة بلاعبين مروّا على المراكز الفرنسية.

بلماضي لم يظفر لحد الآن بموعد رسمي مع عوار

كما كنا قد تطرقنا إليه من قبل، ما زال الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني جمال بلماضي لم يظفر لحد الآن بجلسة حديث إلى متوسط ميدان نادي موناكو الفرانكو جزائري حسام عوّار، الذي يعتبر أبرز أهداف بلماضي خلال رحلته الأوروبية، فبالرغم من محاولة مدرب نادي الدحيل القطري السابق التقرب من حسام إلا أن كل الظروف حالت دون أن يلتقي الرجلان لحد الآن.

حوّل وجهته من ملعب سانت إيتيان إلى الكالتشيو

كان الناخب الوطني جمال بلماضي قد حضر نفسه لحضور مباراة الداربي بين نادي سانت إيتيان وليون، من أجل معاينة عوّار عن قرب، أو بالأحرى التقرب منه أكثر، قبل أن يغيّر وجهته إلى البطولة الإيطالية وبالضبط إلى نابولي من أجل الحديث إلى لاعبيه اللذين يحملان ألوان نادي الجنوب فوزي غلام وآدم وناس اللذين التقى بهما مدرب الخضر وجمعه بهما حديثا مطولا خلال الأيام القليلة الماضية.

بلماضي عاين لاعبين في البطولة الفرنسية الثانية

في ذات السياق دائما، فإن مدرب المنتخب الوطني وخلال جولته الأوروبية كان قد عاين لاعبين من الدرجة الثانية الفرنسية، ينشطون في نادي لوهافر ويتعلق الأمر باللاعب زين الدين فرحات، بالإضافة إلى الثنائي فرانكو جزائري الذي ينشط في نادي فالانسيان الفرنسي غويتان وعبد اللي.

محمد دحوي

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