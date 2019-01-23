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ساتلي يقترب من الدوري القطري :

23 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 56 زيارة

أكدت جريدة لو باريزيان الفرنسية أمس أن المدافع الجزائري في صفوف نادي راد ستار الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية مراد ساتلي، يتجه لخوض تجربة احترافية جديدة من بوابة أحد الأندية القطرية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، دون الكشف عن هوية النادي الذي سينتقل إليه مدافع نصر حسين داي الأسبق، وجاء هذا الخبر بعد إعفاء اللاعب من مواجهة نادي لوهافر التي لعبت أول أمس، ويعتبر ساتلي من اللاعبين الأكثر مشاركة مع ناديه راد ستار، حيث شارك في 17 لقاء منذ بداية الموسم الحالي، بالمقابل تحدث بعض التقارير على أن اللاعب يتواجد محل اهتمام الناخب الوطني جمال بلماضي الذي عاينه في إحدى المواجهات وهو واحد من الحلول الممكنة لتدعيم دفاع الخضر مستقبلا.
ب-ب

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