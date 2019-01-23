ساري يؤكد استحالة مشاركة هيغواين أمام توتنهام :

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، أن الأرجنتيني غونزالو هيغواين سيوقع عقود انضمامه للبلوز، اليوم الأربعاء.

وقال ساري، في المؤتمر التقديمي لمواجهة الغد أمام توتنهام في كأس رابطة المحترفين “من المؤكد استحالة مشاركة هيغواين أمام السبيرز، لم أراه حتى الآن، ولم أتحدث مع الطبيب بشأنه”.

وأضاف “هيغواين مهاجم قوي، لقد قام بعمل جيد في ريال مدريد ونابولي، من الصعب العثور على لاعب مثله في فترة الانتقالات الشتوية”.

وتابع “نحن بحاجة للرد في الملعب أمام توتنهام، ناقشنا مع اللاعبين كيفية تطوير أنفسنا”.

وعن إيدين هازارد، أوضح “إنه لاعب فردي أكثر من كونه قائدًا للفريق، إنهم مهم جدًا بالنسبة لنا، لا أعلم موقفه حتى الآن إذا كان يريد البقاء معنا أو سيقرر خوض تجربة جديدة”.

وأردف “أحب هازارد عندما يتحدث بلغة الأقدام، المدربون يخبرونه بأن عليه فعل المزيد، إنه لاعب رائع لكن لديه غريزة الفردية، لا يحب اللعب في مكان واحد ويفضل التقدم بالكرة دائمًا”.