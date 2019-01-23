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سولسكاير يسير على درب مورينيو ز

23 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 60 زيارة

تواصل مانشستر يونايتد مع إنتر ميلان، لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع نجمه، خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن مسؤولين من النادي الإنجليزي، أجروا اتصالات خلال هذا الشهر مع إنتر، للسؤال عن موقف الدولي الكرواتي، إيفان بيريسيتش.

وأضافت أن ضم بيريسيتش، يعد الخطة الأولى لأولي سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر.

وبحسب الصحيفة، فإن اليونايتد سيواجه منافسة مع أتلتيكو مدريد، الذي تواصل أيضًا مع إنتر لضم اللاعب.

جدير بالذكر أن بيريسيتش، كان من أبرز اللاعبين، الذين يرغب في ضمهم جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لكنه فشل في ذلك.

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