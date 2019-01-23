عدلي يرفض إعارته والإدارة تبعده عن التدريبات :

أكدت جريدة ليكيب الفرنسية أن اللاعب الجزائري الأصل والموهبة الصاعدة في نادي باريس سان جيرمان ياسين عدلي محروم من التدريبات مع الفريق المحترف حتى إشعار آخر وذلك على خلفية معاقبته من المدير الرياضي للفريق أنتريو أنريكي الذي اقترح على عدلي إعارته إلى أحد الأندية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل اكتساب المزيد من المنافسة والعودة بقوة للنادي الباريسي، غير أن صاحب 18 سنة والنجم الصاعد رفض الفكرة وغضب من قرار المدير الرياضي بحجة أنه قادر على التنافس مع الفريق الأول وإيجاد مكانة له مع نجوم بطل فرنسا وهو ما تسبب في قرار إبعاده عن التدريبات حتى يتم الفصل في مستقبله مع النادي الباريسي.

ب-ب

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