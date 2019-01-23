على ذمة الإعلام الإسباني مدرب آرسنال يريد التعاقد مع ماندي :

كشفت جريدة الديسماركي الإسبانية أن اللاعب الدولي الجزائري ومدافع نادي ريال بيتيس الإسباني عيسى ماندي قد يحزم حقائبه عن قريب في اتجاه البريمرليغ من بوابة نادي آرسنال الانجليزي الذي أبدى رغبة في التعاقد مع الجزائري ووفقا لذات الجريدة فإن النادي اللندني تقدم بعرض رسمي لإدارة النادي الأندلسي لشراء عقد اللاعب السابق لرامس الفرنسي والذي ينتهي في صيف 2021 خلال الميركاتو الشتوي الحالي وذلك بطلب من المدرب أوناي أيمري الذي يعرف جيدا قدرات اللاعب.

أوناي أيمري هو من طلب التعاقد معه

بحسب الجريدة الإسبانية فإن نادي آرسنال يرغب بشدة في التعاقد مع المدافع الجزائري بطلب من المدرب أوناي إيمري، الذي يعرف جيدا قدرات وإمكانيات اللاعب الذي اختير في التشكيلة المثالية لليغا الإسبانية خلال المرحلة الأولى من الموسم ومن أكثر المدافعين تطورا منذ التحاقه بالبطولة الإسبانية، حيث يريد مدرب الغانرز رؤية ماندي ضمن تشكيلته قريبا جدا.

آرسنال جاهز لتسديد شرطه الجزائي

لن يجد نادي آرسنال أي إشكال في حال كان مصرا على التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري، لأن ماندي يملك في عقده الممتد مع ريال بيتيس شرطا جزائيا مقدراه 30 مليون أورو والغانرز أبدوا استعدادهم لدفع هذا الشرط دون الدخول في أية مفاوضات مع إدارة النادي الأندلسي التي قد تجد نفسها تتفرج على رحيل واحد من أحسن مدافعيها بتأكيد من المدرب كيكي سيتين الذي لا يترك أية مناسبة إلا وأشاد بالقادم من رامس الفرنسي.

ناد لا يرفض وماندي سيرحب بالرحيل لكن صيفا

من جانبه، فالأكيد أن ماندي وفي حال كان العرض جديا سيطلب الرحيل ولن يجد فرصة أحسن من هذه، فاللعب لنادي مثل آرسنال ليس متاحا للجميع والانتقال إلى بطولة قوية جدا كالبريمرليغ حلم كل اللاعبين، لكن الأكيد أن صاحب 27 سنة الذي يشارك بانتظام مع بيتيس ومتأهل إلى الدور القادم من منافسة الأوروبا ليغ لن يغامر بالانتقال خلال الميركاتو الحالي وسيؤجل ذلك إلى الصيف القادم، خاصة أنه مقبل على كأس إفريقيا والرحيل إلى لندن هذا الشتاء لا يعني أنه ضمن مكانة أساسية مع رفقاء الغابوني أوباميانغ.

ب-بكوش

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